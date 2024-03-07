Monet назвал "Игры Будущего 2024" замечательным турниром

Киберспортсмен Monet поделился впечатлениями об "Играх Будущего 2024"

0:53 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Профессиональный геймер Ду Monet Пэн, который является участником коллектива G2 Invictus Gaming по Dota 2, рассказал сайту Metaratings. ru, что думает об организации турнира "Игры Будущего 2024".

Фото: wikimapia by Wpcpey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Это очень замечательный турнир, интересный формат. Мы первый раз участвуем в формате "фиджитал". Для нас это выглядит очень свежо и по-новому",-заявил киберспортсмен.

Он подытожил, что от чемпионата у него остались только приятные впечатления. Коллектив этого киберспортсмена G2 Invictus Gaming взял бронзу на "Играх Будущего 2024". За свое выступление команда заработала $120 тыс.

Добавим, что турнир по Dota 2 проходил с 19 по 25 февраля на LAN в Казани. Команды разыгрывали призовой фонд — миллион долларов.