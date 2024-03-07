Авторы игры Helldivers 2 добавили природные катаклизмы

Метеоритные дожди и огненные торнадо: новые природные катаклизмы появились в Helldivers 2

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Метеоритные дожди и огненные торнадо появились в игре Helldivers 2.

Фото: flickr.com by Bryan Ochalla from Seattle, WA, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Разработчики добавили их после того, как датамайнеры нашли их в файлах игры в новом патче. Авторы говорили про новые угрозы и уточнили, что они будут появляться "случайно". Кроме этих катаклизмов разработчики планируют добавить в Helldivers и другие. Какие именно пока неизвестно.

Еще в патче внесли исправления ряда багов и баланс некоторых видов оружия.

Напомним, что игра вышла 8 февраля. Она доступна на ПК и PlayStation 5.