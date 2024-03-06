Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт рассказал, как подготовить автомобиль к весне
Почему нельзя давать кошкам рыбу
Уровень счастья в бедных странах оказался выше, чем в развитых
Цена золота достигла более, чем 2153$ за унцию
Соединенные Штаты останутся крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа
Как избавиться от перхоти: советы дерматолога
Можно ли мыть голову каждый день, и почему волосы пачкаются
Впечатления игроков от Expeditions: A MudRunner Game
Туроператоры объявили о повышении стоимости пакетов "Все включено" в Крыму
Популярность Dead Island 2 взлетела после добавления в Xbox Game Pass

Dead Island 2 на первой строчке по скачиваниям в Xbox Game Pass

1:18
Видеоигры

Весной прошлого года разработчики из Dambuster Studios, при поддержке Deep Silver, выпустили долгожданное продолжение зомби-экшена Dead Island. Вторая часть была ожидаема фанатами, однако, быстро ушла в тень сразу после релиза, несмотря на крупное сюжетное дополнение. Однако, появление игры в каталоге Xbox Game Pass привлекло внимание игроков, вернув интерес к проекту. Dead Island 2 уже неделю занимает одно из первых мест в списке самых популярных игр на консоли Xbox.

Аналитики отмечают, что наличие Dead Island 2 в Xbox Game Pass существенно увеличило количество активных игроков. Сейчас зомби-экшен по популярности не уступает даже Minecraft и опережает другие популярные проекты.

На данный момент игра от Dambuster Studios занимает первое место среди самых скачиваемых игр на Xbox, даже опережая главный хит прошлого месяца — Palworld. Хотя точное количество игроков Dead Island 2 на Xbox сложно подсчитать, успех проекта в Xbox Game Pass демонстрирует, что подписка может предоставить игре "второй шанс" даже спустя год после релиза. Успех в Game Pass также может стимулировать разработчиков добавить игру в каталог подписки PlayStation.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Эти цветы идеальны для посадки под кронами деревьям: они порадуют ослепительным цветением - тень им ни по чём

Рододендрон, медуница, фуксия будут отлично расти в тени.

Подборка тенелюбивых цветов
Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы
В США сатанистам разрешили продвигать своё учение в школах Дмитрий Плотников Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова Нуланд уходит в отставку, в сети вспомнили её сэндвичи на Майдане и жизнь с 80 советскими моряками Олег Володин
Это самые сильные породы собак: какая является самой сильной на планете
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Всем любителям эстетики: шестерка красавцев собачьего мира для вашей семьи
Всем любителям эстетики: шестерка красавцев собачьего мира для вашей семьи
Последние материалы
Балицкий: Россия улучшила свои позиции в Работино
В ГИБДД рассказали, что может спасти детей в автомобиле в случае ДТП
В ЕС заявили об утрате своей "мягкой силы"
В США сатанистам разрешили продвигать своё учение в школах
Афеландра — прекрасный цветок с крупными глянцевыми листьями
Минэкономразвития предоставило данные по уровню инфляции
Экономисты рассказали о перспективах Китая, ЕС и электромобилей в случае победы Трампа
Climate: извержение супервулкана не сможет привести к резкому похолоданию
Новый патч 1.3.3. для Diablo IV
Курбан Омаров пришёл с возлюбленной в ЗАГС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников