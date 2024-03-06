Популярность Dead Island 2 взлетела после добавления в Xbox Game Pass

Dead Island 2 на первой строчке по скачиваниям в Xbox Game Pass

1:18 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Весной прошлого года разработчики из Dambuster Studios, при поддержке Deep Silver, выпустили долгожданное продолжение зомби-экшена Dead Island. Вторая часть была ожидаема фанатами, однако, быстро ушла в тень сразу после релиза, несмотря на крупное сюжетное дополнение. Однако, появление игры в каталоге Xbox Game Pass привлекло внимание игроков, вернув интерес к проекту. Dead Island 2 уже неделю занимает одно из первых мест в списке самых популярных игр на консоли Xbox.

Аналитики отмечают, что наличие Dead Island 2 в Xbox Game Pass существенно увеличило количество активных игроков. Сейчас зомби-экшен по популярности не уступает даже Minecraft и опережает другие популярные проекты.

На данный момент игра от Dambuster Studios занимает первое место среди самых скачиваемых игр на Xbox, даже опережая главный хит прошлого месяца — Palworld. Хотя точное количество игроков Dead Island 2 на Xbox сложно подсчитать, успех проекта в Xbox Game Pass демонстрирует, что подписка может предоставить игре "второй шанс" даже спустя год после релиза. Успех в Game Pass также может стимулировать разработчиков добавить игру в каталог подписки PlayStation.