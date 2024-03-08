Отзыв об обновленной версии Dota 2 высказал Ярослав NS Кузнецов

Аналитик Dota 2 Ярослав NS Кузнецов оценил обновление

Стример и аналитик Ярослав NS Кузнецов высказал свое мнение на счет обновления Dota 2 с экспериментальными настройками. Впечатлением о "Лаборатории" он поделился во время личной трансляции на Twitch.

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Ярослав порассуждал о новых эксперементальных функциях и выделил недостатки.

"Скажу честно, неудобно, потому что ты это не включаешь или выключаешь, а только при нажатии кнопки включается функция. Нажимать постоянно дополнительную кнопку неудобно", — объяснил стример.

Добавим, что обновление вышло от компании Valve 6 марта.