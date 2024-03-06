Все о плюсах и минусах от игроков нового симулятора бездорожья — Expeditions: A MudRunner Game

Впечатления игроков от Expeditions: A MudRunner Game

1:26 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Первые игроки не разделили позитивных отзывов критиков о новой игре Expeditions: A MudRunner Game. Официальный релиз этого симулятора бездорожья состоялся только сегодня, 6 марта, хотя те, кто сделал предзаказ, уже могли начать играть с 1 марта.

Фото: Виктория Гусакова Pravda.Ru

На данный момент игра получила 446 рецензий. В них отмечается интересный игровой процесс, но критикуются недостаток контента и другие проблемы.

Среди минусов игроки упоминают однообразные миссии, скромные награды, ограниченный выбор автомобилей, спорную новую систему поиска интересных мест на карте, отсутствие цельной сюжетной линии, режима фотографии и т. д.

Кроме того, многие столкнулись с техническими проблемами, такими как снижение кадров в секунду, мерцающие текстуры, ошибки и другие подобные недочеты.

Среди плюсов отмечаются разнообразные машины и возможности кастомизации, интересные гаджеты, атмосфера игры, красивые карты и некоторые игровые идеи. Однако многие игроки все еще рекомендуют отложить покупку, чтобы разработчики довели свою игру до должного уровня.

Expeditions: A MudRunner Game доступна на ПК, PlayStation, Nintendo Switch и Xbox. В будущем разработчики обещают выпустить четыре сезона с новым контентом, но, возможно, сначала они сосредоточатся на улучшении основной игры.