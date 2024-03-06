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Обновление 1.3.3. для Diablo IV: вампирские способности и рейтинговые испытания

Новый патч 1.3.3. для Diablo IV

1:05
Видеоигры

Blizzard выпустила обновление 1.3.3. для Diablo IV, включающее шесть новых вампирских навыков и режим "Испытания" с лидербордами.

Новый патч 1.3.3. для Diablo IV
Фото: Виктория Гусакова Pravda.Ru

Возвращаются некоторые вампирские навыки из прошлого сезона, их мощь была адаптирована под текущий сезон. Теперь они доступны как в сезонных, так и в постоянных мирах на всех уровнях. Эти изменения были отмечены разработчиками.

Новые способности включают в себя следующее:

  • Аспект проклятого касания;
  • Аспект метаморфозы;
  • Аспект метаморфозы;
  • Аспект кипящей крови;
  • Аспект суматохи;
  • Аспект несмертия;
  • Аспект восхода луны.

Помимо этого, обновление также принесло множество изменений в баланс предметов, легендарных аспектов и различных элементов игровых классов.

Интерфейс игры также был обновлен: теперь используемые навыки отображаются в профиле и прочее.

Кроме того, патч исправил целый ряд ошибок, связанных с геймплеем и интерфейсом, а также улучшил производительность и стабильность игрового процесса.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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