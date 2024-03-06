Обновление 1.3.3. для Diablo IV: вампирские способности и рейтинговые испытания

Новый патч 1.3.3. для Diablo IV

1:05 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Blizzard выпустила обновление 1.3.3. для Diablo IV, включающее шесть новых вампирских навыков и режим "Испытания" с лидербордами.

Фото: Виктория Гусакова Pravda.Ru

Возвращаются некоторые вампирские навыки из прошлого сезона, их мощь была адаптирована под текущий сезон. Теперь они доступны как в сезонных, так и в постоянных мирах на всех уровнях. Эти изменения были отмечены разработчиками.

Новые способности включают в себя следующее:

Аспект проклятого касания;

Аспект метаморфозы;

Аспект метаморфозы;

Аспект кипящей крови;

Аспект суматохи;

Аспект несмертия;

Аспект восхода луны.

Помимо этого, обновление также принесло множество изменений в баланс предметов, легендарных аспектов и различных элементов игровых классов.

Интерфейс игры также был обновлен: теперь используемые навыки отображаются в профиле и прочее.

Кроме того, патч исправил целый ряд ошибок, связанных с геймплеем и интерфейсом, а также улучшил производительность и стабильность игрового процесса.