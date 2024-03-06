Обновление 1.3.3. для Diablo IV: вампирские способности и рейтинговые испытания

Blizzard выпустила обновление 1.3.3. для Diablo IV, включающее шесть новых вампирских навыков и режим "Испытания" с лидербордами.
Возвращаются некоторые вампирские навыки из прошлого сезона, их мощь была адаптирована под текущий сезон. Теперь они доступны как в сезонных, так и в постоянных мирах на всех уровнях. Эти изменения были отмечены разработчиками.
Новые способности включают в себя следующее:
Помимо этого, обновление также принесло множество изменений в баланс предметов, легендарных аспектов и различных элементов игровых классов.
Интерфейс игры также был обновлен: теперь используемые навыки отображаются в профиле и прочее.
Кроме того, патч исправил целый ряд ошибок, связанных с геймплеем и интерфейсом, а также улучшил производительность и стабильность игрового процесса.
Рододендрон, медуница, фуксия будут отлично расти в тени.