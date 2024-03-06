Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed. Теперь так официально называется игра по черепашкам-ниндзя

Игре по черепашкам-ниндзя дали официальное название

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Игра по франшизе вселенной "Черепашек-ниндзя" выйдет к концу 2024 года. Информация появилась на портале Game Informer со ссылкой на издателя игры Outright Games и разработчиков из компании A Heartful of Games. Новая игра получила название Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed. Она будет основана на сюжете популярного мультфильма из 90-х "Черепашки-ниндзя". Главным героям предстоит сражаться с врагами-мутантами в Нью-Йорке, чтобы спасти город от его захвата и массового вторжения.

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Геймеры смогут выбирать одного из четырёх ниндзя, обладающих своими уникальными боевыми способностями и стилем. Также в игре представлены разнообразные локации, включая подземки с городскими коммуникациями и улицы города. Помимо этого разработчики обещают добавить знакомых персонажей по мультфильму.

Игра выйдет с поддержкой локального кооператива для двух игроков. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed будет доступна на ПК, PS, Xbox и Nintendo Switch. Точная дата релиза ещё не известна, но Game Informer утверждает, что разработка игры по плану завершится к концу 2024 года.