Игрок Xakoda не попал в заявку на отборочные на Elite League

One Move в соцсетях опубликовали список участников сборной на открытые квалификации на Elite League по Dota 2.
Уточним, что открытые квалификации на Elite League 6 марта начнутся в Северной и Южной Америке, Китае, Европе, СНГ и Юго-Восточной Азии.
Клуб в этот раз без объяснения причины оставил в запасе Егора Xakoda Липартию. Также в инактиве числится бывший капитан команды Никита Pantomem Балаганин.
Но кто же вошел в актив? Мидер клуба Валерий TripleSSS Лазарев теперь занимает не вторую, а третью позицию. Также на "постоянку" к сборной присоединился саппорт Владислав Rein Косягин, стендинами же выступят в отборочных состязаниях киберспортсмены Магомед nesfeer Курбанов, Вениамин xn丶e Смирнов и Максим alone Кравченков.
Рододендрон, медуница, фуксия будут отлично расти в тени.