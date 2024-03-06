Игрок Xakoda не попал в заявку на отборочные на Elite League

One Move представила состав на отборочные на Elite League

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One Move в соцсетях опубликовали список участников сборной на открытые квалификации на Elite League по Dota 2.

Фото: flickr.com by Declan Jewell from Stevenston, Scotland is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Уточним, что открытые квалификации на Elite League 6 марта начнутся в Северной и Южной Америке, Китае, Европе, СНГ и Юго-Восточной Азии.

Клуб в этот раз без объяснения причины оставил в запасе Егора Xakoda Липартию. Также в инактиве числится бывший капитан команды Никита Pantomem Балаганин.

Но кто же вошел в актив? Мидер клуба Валерий TripleSSS Лазарев теперь занимает не вторую, а третью позицию. Также на "постоянку" к сборной присоединился саппорт Владислав Rein Косягин, стендинами же выступят в отборочных состязаниях киберспортсмены Магомед nesfeer Курбанов, Вениамин xn丶e Смирнов и Максим alone Кравченков.