LeBronDota "сбросил" 30 кило веса

33-летний профессиональный игрок в Dota 2 Никола LeBronDota Попович из Сербии "сбросил" 30 килограмм веса.
Геймер показал, как он теперь выглядит. Фото "до" и "после" он опубликовал в социальной сети. Кстати, Никола похудел со 113 до 83 килограмм.
"Чтобы сбросить вес со 113 кг до 83 кг, все, что вам нужно делать, это тягать примерно по 2,5 кг", — заявил киберспортсмен.
Ранее сербский геймер рассказал об успехах в матчмейкинге Dota 2. Попович преодолел отметку в 11 тыс. MMR.
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