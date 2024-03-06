LeBronDota "сбросил" 30 кило веса

Профессиональный игрок в Dota 2 Никола LeBronDota Попович похудел на 30 килограмм

0:40 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

33-летний профессиональный игрок в Dota 2 Никола LeBronDota Попович из Сербии "сбросил" 30 килограмм веса.

Фото: flickr.com by evanmwheeler from new york city is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Геймер показал, как он теперь выглядит. Фото "до" и "после" он опубликовал в социальной сети. Кстати, Никола похудел со 113 до 83 килограмм.

"Чтобы сбросить вес со 113 кг до 83 кг, все, что вам нужно делать, это тягать примерно по 2,5 кг", — заявил киберспортсмен.

Ранее сербский геймер рассказал об успехах в матчмейкинге Dota 2. Попович преодолел отметку в 11 тыс. MMR.