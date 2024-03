BAFTA опубликовала список игр, номинированных на престижную премию "Выбор игроков" в 2024 году

В сети появился список номинантов премии "Выбор игроков" от BAFTA на 2024 год

Опубликован список номинантов на премию престижную "Выбор игроков" Британской академии кино и телевидения (BAFTA) в 2024 году. Шестеро участников борьбы за награду представлены различными проектами, включая Baldur's Gate 3 и Marvel's Spider-Man 2, уже участвовавшие в конкурсе The Game Awards.

Претенденты, включая The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Cyberpunk 2077, Fortnite и Lethal Company, будут оцениваться по итогам открытого публичного голосования, подобного TGA Players' Voice. Balldur's Gate 3 имеет успешный трек-рекорд на различных значимых и уважаемых церемониях, побеждая в Golden Joystick Awards, The Game Awards, DICE Awards и других. Однако конкуренты, такие как Marvel's Spider-Man 2 и Tears of the Kingdom, аналогично сильны.

Также голосование доступно только для жителей Великобритании, что может повлиять на результаты. Остальные номинанты на премию BAFTA будут объявлены в этот четверг. По предыдущему опыту, Baldur's Gate 3 может ожидать успеха, а также номинации для Alan Wake 2, который пользуется популярностью.