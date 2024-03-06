Игрок Марко Snappi считает коллегу по команде s1mple "талантливым от природы"

Киберспортсмен Марко Snappi Пфайффер лестно высказался о стендине своей команды Team Falcons по CS2 Александре s1mple Костылеве в комментарии для HLTV.org.
"Он одарён от природы, поэтому очень быстро схватывает всё на лету... Нам определённо нужен звездный игрок", — заявил Марко Snappi Пфайффер.
По его словам, Костылев до NAVI играл в международных командах, а во время NAVI постоянно гриндил FPL, поэтому для него нет ничего нового в том, чтобы общаться на английском и принимать вызов.
Добавим, что Александр Костылев выступит за Team Falcons на BLAST Premier: Spring European Showdown 2023 на правах аренды. Об этом сообщили 19 февраля.
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