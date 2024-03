Пользователи сети нашли несколько подтверждений скорого анонса MultiVersus

Your browser does not support the audio element.

Интернет-пользователи нашли подтверждения анонса полной версии игры MultiVersus — боя с персонажами франшиз Warner Bros. Своими догадками киберспортсмены поделились в соцсетях.

Фото: flickr.com by Daniel Benavides from Austin, TX is licensed under Commons, the free media repository