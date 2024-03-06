Пользователи сети нашли несколько подтверждений скорого анонса MultiVersus

Интернет-пользователи нашли подтверждения анонса полной версии игры MultiVersus — боя с персонажами франшиз Warner Bros. Своими догадками киберспортсмены поделились в соцсетях.
Так, некоторые пользователи заметили, что в Твиттер-аккаунте* игры появилась запись, в которой авторы игры проверяют работу микрофона, явно намекая на скорые новости. Также в конце февраля произошла утечка McDonalds, в которой были обнаружены тематические карточки по мотивам MultiVersus.
А порталом SteamDB уже несколько недель активно пользуются разработчики игры. Как отметили фанаты игры в соцсетях, всё это вместе говорит о скором возвращении MultiVersus.
Ну и наконец, все догадки совпали с утверждениями самих разработчиков — они планировали выпустить MultiVersus в начале 2024 года.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
Рододендрон, медуница, фуксия будут отлично расти в тени.