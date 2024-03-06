Пользователи сети нашли несколько подтверждений скорого анонса MultiVersus

Разработчики MultiVersus намекнули на анонс полной версии игры

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Интернет-пользователи нашли подтверждения анонса полной версии игры MultiVersus — боя с персонажами франшиз Warner Bros. Своими догадками киберспортсмены поделились в соцсетях.

Фото: flickr.com by Daniel Benavides from Austin, TX is licensed under Commons, the free media repository

Так, некоторые пользователи заметили, что в Твиттер-аккаунте* игры появилась запись, в которой авторы игры проверяют работу микрофона, явно намекая на скорые новости. Также в конце февраля произошла утечка McDonalds, в которой были обнаружены тематические карточки по мотивам MultiVersus.

А порталом SteamDB уже несколько недель активно пользуются разработчики игры. Как отметили фанаты игры в соцсетях, всё это вместе говорит о скором возвращении MultiVersus.

Ну и наконец, все догадки совпали с утверждениями самих разработчиков — они планировали выпустить MultiVersus в начале 2024 года.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года