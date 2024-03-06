Коллектив Team Falcons выиграл у команды Xtreme Gaming на втором групповом этапе DreamLeague Season 22 по Dota 2. Матч завершился счётом 2:0.
Стоит отметить, что киберспортсмены Team Falcons во главе со Станиславом Malr1ne Потораком побеждают уже пятый раз подряд во второй стадии состязания.
Добавим, что чемпионат DreamLeague Season 22 проводят до 10 марта в режиме онлайн. Сумма призового фонда, который разыгрывают спортсмены-геймеры, составляет один миллион долларов и 18 550 очков EPT.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.