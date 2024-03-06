Xtreme Gaming уступили Team Falcons на втором групповом этапе DreamLeague Season 22 по Dota 2

Команда Team Falcons победила Xtreme Gaming во второй групповой стадии DreamLeague Season 22

0:37 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Коллектив Team Falcons выиграл у команды Xtreme Gaming на втором групповом этапе DreamLeague Season 22 по Dota 2. Матч завершился счётом 2:0.

Стоит отметить, что киберспортсмены Team Falcons во главе со Станиславом Malr1ne Потораком побеждают уже пятый раз подряд во второй стадии состязания.

Фото: wikimapia by Zilsonzxc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Добавим, что чемпионат DreamLeague Season 22 проводят до 10 марта в режиме онлайн. Сумма призового фонда, который разыгрывают спортсмены-геймеры, составляет один миллион долларов и 18 550 очков EPT.