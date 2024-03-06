Готовится аудио-книга по знаменитой игре Red Dead Redemption с актёром Роджером Кларком

Готовится аудио-книга по знаменитой игре Red Dead Redemption

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Скоро книга Red Dead's History об играх франшизы Red Dead Redemption выйдет в аудиоформате с участием актёра Роджера Кларка, который озвучил роль Артура Моргана в игре.

Фото: flickr.com by Moyan Brenn from Italy is licensed under Commons, the free media repository

"Red Dead Redemption" и "Red Dead Redemption II" обрели популярность благодаря своей точности, правдоподобию и обилием деталей. Книга, написанная профессором истории Торе Олссоном, исследует параллели между играми и насилием в США с 1870 по 1920 годы, подчеркивая роли споров о капитализме и расе.

Он отметил, что основная цель книги — это ещё и отражения настроения и реалий того исторического периода времени, а не просто достоверность.