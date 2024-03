Готовится аудио-книга по знаменитой игре Red Dead Redemption с актёром Роджером Кларком

Скоро книга Red Dead's History об играх франшизы Red Dead Redemption выйдет в аудиоформате с участием актёра Роджера Кларка, который озвучил роль Артура Моргана в игре.

Фото: flickr.com by Moyan Brenn from Italy is licensed under Commons, the free media repository