Скоро книга Red Dead's History об играх франшизы Red Dead Redemption выйдет в аудиоформате с участием актёра Роджера Кларка, который озвучил роль Артура Моргана в игре.
"Red Dead Redemption" и "Red Dead Redemption II" обрели популярность благодаря своей точности, правдоподобию и обилием деталей. Книга, написанная профессором истории Торе Олссоном, исследует параллели между играми и насилием в США с 1870 по 1920 годы, подчеркивая роли споров о капитализме и расе.
Он отметил, что основная цель книги — это ещё и отражения настроения и реалий того исторического периода времени, а не просто достоверность.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.