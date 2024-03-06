Игра idnight Ghost Hunt будет доступна в Steam и Epic Games Store в конце марта

Midnight Ghost Hunt появится в Steam в конце марта

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Игра Midnight Ghost Hunt готовится к официальному релизу после выхода из раннего доступа. Запланировано, что она станет доступна на ПК через платформы Steam и Epic Games Store уже с 21 марта.

Фото: flickr.com by Toby Alter is licensed under Commons, the free media repository

Midnight Ghost Hunt была первый раз представлена в раннем доступе ещё в марте 2022 года, и с тех пор претерпела множество изменений. В обновлении были устранены проблемы с миграцией хостов и добавлены выделенные серверы.

Версия 1.0 обещает многие новшества в игровых картах, начиная от визуальных настроек и заканчивая полной переработкой, которая изменит ход игры.

Главный ведущий разработчик Vaulted Sky Games, Сэм Мэлоун, заявил, что в компании все счастливы завершить период раннего доступа и наконец-то выпустить Midnight Ghost Hunt. За эти два года команда получила много комментариев и отзывов, поэтому они пришли к версии 1.0.

Мэлоун надеется, что это обновление порадует фанатов игры и привлечет новых геймеров.

Midnight Ghost Hunt - Cinematic Launch Date Trailer