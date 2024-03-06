Приближается день релиза ролевой игры Rise of the Ronin, поэтому в сети продолжают появляться подробности о ней.
Пока именно официальной информации от разработчика нет, игровой инсайдер PlayStationSize в одной из социальных сетей сообщил, что Rise of the Ronin требуется для установки около 96 343 ГБ. данных.
Релиз Rise of the Ronin назначен на 22 марта. Игра разработана компаний Team Ninja в сотрудничестве с PlayStation Studios XDev. По сюжету игрокам предстоит погрузиться в закат эпохи Эдо и принять участие в Гражданской войне.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.