В мире Helldivers 2 появится новый механический экзоскелет, как сообщили разработчики из Arrowhead.
Экзоскелеты уже знакомы ветеранам первой части игры. Мехи, такие как EXO-44 Walker, EXO-48 Obsidian и EXO-51 Lumberer, были оснащены различным вооружением для борьбы с врагами. Новый EXO-45 Patriot представляет собой надёжного истребителя на средних и больших дистанциях, оснащённый ракетной установкой и мини-пулемётом.
Пока точная дата его появления в игре не объявлена, ожидается, что новый мех скоро станет доступен игрокам.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.