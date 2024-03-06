Разработчики Helldivers 2 подтвердили, что скоро появится мех Exo-45 Patriot

Разработчики Helldivers 2 заявили о скором появлении Exo-45 Patriot

0:38 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В мире Helldivers 2 появится новый механический экзоскелет, как сообщили разработчики из Arrowhead.

Фото: commons.wikimedia.org by Mew905 is licensed under Commons, the free media repository

Экзоскелеты уже знакомы ветеранам первой части игры. Мехи, такие как EXO-44 Walker, EXO-48 Obsidian и EXO-51 Lumberer, были оснащены различным вооружением для борьбы с врагами. Новый EXO-45 Patriot представляет собой надёжного истребителя на средних и больших дистанциях, оснащённый ракетной установкой и мини-пулемётом.

Пока точная дата его появления в игре не объявлена, ожидается, что новый мех скоро станет доступен игрокам.