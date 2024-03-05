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Польские разработчики представили ролевую игру об альтернативной Российской империи

The Thaumaturge: мрачная игра про Российскую империю от авторов ремейка "Ведьмака"

0:55
Видеоигры

4 марта в Steam и GOG состоялся релиз The Thaumaturge — новой ролевой игры от разработчиков ремейка "Ведьмака", действие которой разворачивается в 1905 году в Варшаве, существующей в "альтернативной" Российской империи.

The Thaumaturge: мрачная игра про Российскую империю от авторов ремейка "Ведьмака"
Фото: IGN Review Page by Fool's Theory

Польские разработчики из "Foolʼs Theory", которую основал Якуб Рокош, старший дизайнер квестов в "Ведьмаке", очень любят Варшаву, так что в игре можно найти немало зарисовок столицы Царства Польского. Кроме того, игроки увидят исторических личностей, среди которых император Николай Второй с Александрой Федоровной или Григорий Распутин. Польские националисты, русские монархисты, бунтующие рабочие — место нашлось всем.

По мнению журналистов, погружение в мир альтернативной Российской Империи оказалось занимательным, пусть и специфическим опытом. Средняя оценка игры на "Metacritic" составила 75 баллов из 100.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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