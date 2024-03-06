Полная версия The Outlast Trials теперь доступна на PC и консолях

Вышедший из раннего доступа на Steam после почти десяти месяцев экспериментов, кооперативный хоррор The Outlast Trials, наконец, дебютировал в полной версии. Теперь игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. На платформе Valve стандартное издание стоит 1300 рублей, в то время как делюкс-версия доступна за 1600 рублей.
Полная версия игры привнесла в сюжет множество нововведений, включая новую карту "Фабрика игрушек", дополнительные МК-испытания, еженедельные задания, временные события, косметические предметы, усилители, а также поддержку геймпадов и многое другое. Теперь максимальный уровень персонажа достигает 65-го.
События The Outlast Trials разворачиваются в период Холодной войны, а главными героями являются подопытные, пытающиеся сбежать из лаборатории корпорации Murkoff. Во время нахождения в раннем доступе на Steam, хоррор собрал более 38 тысяч отзывов, а его рейтинг составил 93%.
Рододендрон, медуница, фуксия будут отлично расти в тени.