Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Спартаку" и "Зениту" выписали штрафы за то, что их болельщики скандировали оскорбления
Дмитрий Рогозин: ВСУ могут начать использовать F-16 и дальнобойные ракеты
Как показать собаке, что вы любите ее
Ученые выяснили, что происходит с вашим телом после 7 дней без еды
Профессиональный игрок в Dota 2 Никола LeBronDota Попович похудел на 30 килограмм
Российская академия наук отозвала награду у Юлии Синеокой* после признания ее иноагентом
Врач Дианова рассказала, кому нельзя применять интервальное голодание
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине укрепил экономику США
Итальянский фасолевый суп: аппетитный и ароматный
Полная версия The Outlast Trials теперь доступна на PC и консолях

The Outlast Trials вышел в полной версии

1:07
Видеоигры

Вышедший из раннего доступа на Steam после почти десяти месяцев экспериментов, кооперативный хоррор The Outlast Trials, наконец, дебютировал в полной версии. Теперь игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. На платформе Valve стандартное издание стоит 1300 рублей, в то время как делюкс-версия доступна за 1600 рублей.

Полная версия игры привнесла в сюжет множество нововведений, включая новую карту "Фабрика игрушек", дополнительные МК-испытания, еженедельные задания, временные события, косметические предметы, усилители, а также поддержку геймпадов и многое другое. Теперь максимальный уровень персонажа достигает 65-го.

События The Outlast Trials разворачиваются в период Холодной войны, а главными героями являются подопытные, пытающиеся сбежать из лаборатории корпорации Murkoff. Во время нахождения в раннем доступе на Steam, хоррор собрал более 38 тысяч отзывов, а его рейтинг составил 93%.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Эти цветы идеальны для посадки под кронами деревьям: они порадуют ослепительным цветением - тень им ни по чём

Рододендрон, медуница, фуксия будут отлично расти в тени.

Подборка тенелюбивых цветов
Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы
Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова Нуланд уходит в отставку, в сети вспомнили её сэндвичи на Майдане и жизнь с 80 советскими моряками Олег Володин В тылу Украины уничтожена РСЗО HIMARS, ВСУ в селе Красное обречены Дмитрий Плотников
Это самые сильные породы собак: какая является самой сильной на планете
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Последние материалы
Константин Гаврилов обвинил Запад в убийстве российских пленных на Украине
Алла Пугачёва пообещала сказать всё, что она думает, если вернётся в Россию
Генерал-лейтенант ВСУ Павлюк заявил о намерении ВСУ провести контрудар
KP: ИИ предложил не искать контакта с инопланетянами из-за риска последствий
Все об экстракте розы и влиянии его на кожу
Как победить тлю с помощью раствора из томатных листьев
Минобороны России заявило о поражении ангара ВСУ с боевыми катерами в Одессе
Дизайнер Макарова: “Интерьер — это не про тренды, это про самочувствие”
На Украине заявили о возможности роспуска Верховной Рады
Турецкий терминал отказался принимать нефть из России. Что дальше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников