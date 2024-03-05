Warner Bros изменит свое направление, переходя от разработки высокобюджетных игр к созданию игровых сервисов.

В ходе своего выступления на мероприятии Morgan Stanley, Джей Би Перретт, глава игрового подразделения Warner Bros Discovery, обсудил стратегию компании на будущее, включая увеличение числа игровых сервисов, мобильных и условно-бесплатных игр.
Решение об изменении направления связано с неудачей боевика Suicide Squad: Kill The Justice League, что стало особенно очевидным в контексте успеха Hogwarts Legacy. Перретт отметил, что подобные успехи нельзя гарантировать на "непостоянном" рынке.
В целях снижения рисков издательство собирается сосредоточиться на ключевых франшизах и перевести некоторые из них на рынок мобильных и условно-бесплатных игр. Также компания будет продолжать инвестировать в игры со службой подписки, обеспечивающие доход на протяжении длительного времени.
В текущем году Warner Bros планирует выпустить несколько новых мобильных игр. Перретт отметил, что компания занимает уникальное положение, обладая популярными брендами, такими как Mortal Kombat, Game of Thrones, Harry Potter и DC, а также 11 внутренними студиями разработки. Успешная реализация новой стратегии должна привести к значительному росту компании в ближайшие годы, начиная с 2025 года.
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