Издатель Hybe IM и студия-разработчик Flint объявили о скором выходе двухмерного ролевого боевика под названием Astra: Knights of Veda, который запланирован на 2 апреля. Игра будет доступна на платформах PC через Steam, а также на мобильных устройствах iOS и Android. Предварительная регистрация уже открыта, что, вероятно, намекает на то, что игра будет предоставлена в режиме условно-бесплатной игры.
Игроков ждет захватывающее путешествие в мир, страдающий под тиранию безумного короля Магнуса. В роли нового героя, ведомого богиней Ведой и обладающего магическими способностями, игрокам предстоит спасти этот мир. Они столкнутся с интригующим сюжетом, переплетением судеб и захватывающими приключениями в таинственном мире, исполненном соблазнов.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.