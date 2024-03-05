Astra: Knights of Veda — новый ролевой боевик От Hybe IM и Flint

Выход Astra: Knights of Veda ожидается уже 2 апреля

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Издатель Hybe IM и студия-разработчик Flint объявили о скором выходе двухмерного ролевого боевика под названием Astra: Knights of Veda, который запланирован на 2 апреля. Игра будет доступна на платформах PC через Steam, а также на мобильных устройствах iOS и Android. Предварительная регистрация уже открыта, что, вероятно, намекает на то, что игра будет предоставлена в режиме условно-бесплатной игры.

Фото: Виктория Гусакова Pravda.Ru

Игроков ждет захватывающее путешествие в мир, страдающий под тиранию безумного короля Магнуса. В роли нового героя, ведомого богиней Ведой и обладающего магическими способностями, игрокам предстоит спасти этот мир. Они столкнутся с интригующим сюжетом, переплетением судеб и захватывающими приключениями в таинственном мире, исполненном соблазнов.