Расширение горизонтов средневековой стратегии Besiege на PS4 и PS5

Besiege: впечатляющий успех на Steam и новые горизонты на консолях

1:09 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Издательский отдел компании Spiderling Studios объявил о том, что игра-конструктор средневековых машин и механизмов под названием Besiege достигла продаж более 3,7 миллиона копий на платформе Steam, что принесло ей около 20 миллионов долларов выручки.

Фото: Openverse by verchmarco is licensed under CC BY 2.0.

Эта информация стала известна в контексте подписания соглашения с издательством Ultimate Games S.A. Согласно этому соглашению, Ultimate Games S.A. будет заниматься выпуском Besiege на игровые консоли Nintendo Switch, а также PS4 и PS5. За право издавать консольные версии игры компания заплатила 500 тысяч долларов, которые будут возвращены после того, как порты на игровые приставки начнут продаваться. После этого Spiderling Studios будет получать часть прибыли от продаж.

Версия Besiege для Nintendo Switch уже прошла процесс сертификации и готовится к выпуску в течение трех месяцев. Порт для PlayStation требует небольших исправлений и также должен пройти сертификацию, поэтому ожидается, что игра появится на этой платформе в течение шести месяцев.