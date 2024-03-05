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Важное объявление от Don’t Nod: Бенуа Жисбер начинает новую главу в своей карьере

Студия Don't Nod заявила об уходе заместителя генерального директора

1:09
Видеоигры

Студия Don't Nod, известная своими недавними проектами, такими как Banishers: Ghosts of New Eden и серия игр Life is Strange, опубликовала важное заявление. Заместитель генерального директора, Бенуа Жисбер, объявил о своем намерении сосредоточиться на новых профессиональных инициативах.

Студия Don't Nod заявила об уходе заместителя генерального директора
Фото: Виктория Гусакова Pravda.Ru

Управленческая команда выражает уверенность в том, что компания успешно достигнет поставленных целей на 2024 год, несмотря на уход заместителя генерального директора.

За последние семь лет Бенуа внес большой вклад в развитие Don't Nod, участвуя в финансировании, структурировании и развитии компании. Его участие было особенно заметно при обеспечении плавного административного и финансового перехода компании осенью 2023 года.

На данный момент Don't Nod исследует возможности укрепления своего руководящего комитета для успешной реализации стратегии развития. Эта стратегия направлена на выпуск крупных проектов в жанре приключенческих игр и поиск баланса между самостоятельной разработкой и публикацией игр без привлечения внешней помощи.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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