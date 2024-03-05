Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет на Epic Games Store позже запланированного

Релиз Suicide Squad: Kill the Justice League в Epic Games Store был отложен. Это уже вторая задержка проекта: изначально его планировали выпустить в начале марта, но теперь дата выхода перенесена на 26-е число этого же месяца. В то время как игра уже доступна на Steam с 2 февраля.
Причины последней отсрочки не разглашаются, поскольку разработчики в своем сообщении просто поблагодарили поклонников за терпение. Возможно, компания Rocksteady планирует синхронизировать релиз с началом первого сезона, в рамках которого появится играбельный персонаж — Джокер, и большое количество дополнительного контента.
В то же время финансовый директор Warner Bros. Гуннар Виденфельс уже признал, что ожидания компании не оправдались, хотя конкретные данные о продажах он не уточнил.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.