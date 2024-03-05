Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет на Epic Games Store позже запланированного

Новая дата релиза для Suicide Squad: Kill the Justice League на Epic Games Store

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Релиз Suicide Squad: Kill the Justice League в Epic Games Store был отложен. Это уже вторая задержка проекта: изначально его планировали выпустить в начале марта, но теперь дата выхода перенесена на 26-е число этого же месяца. В то время как игра уже доступна на Steam с 2 февраля.

Фото: Виктория Гусакова Pravda.Ru

Причины последней отсрочки не разглашаются, поскольку разработчики в своем сообщении просто поблагодарили поклонников за терпение. Возможно, компания Rocksteady планирует синхронизировать релиз с началом первого сезона, в рамках которого появится играбельный персонаж — Джокер, и большое количество дополнительного контента.

В то же время финансовый директор Warner Bros. Гуннар Виденфельс уже признал, что ожидания компании не оправдались, хотя конкретные данные о продажах он не уточнил.