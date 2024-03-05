Погружение в мир Capcom: новости о Dragon’s Dogma 2 и многое другое на Capcom Highlights

Анонсирован Capcom Highlights

1:09 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Издательство Capcom объявило о предстоящем игровом шоу, которое пройдет уже в ближайшие дни. Оно получило название Capcom Highlights. Издатель планирует рассказать об играх, которые в настоящее время находятся в разработке и скоро выйдут, а также о проектах, которые продолжают получать активную поддержку.

8 марта в 02:00 по московскому времени состоится первая часть Capcom Highlights с новостями о Dragon's Dogma 2 и Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Следует отметить, что игра Kunitsu-Gami: Path of the Goddess также будет представлена на презентации Xbox, которая состоится 6 марта.

12 марта в 02:00 по московскому времени Capcom проведет вторую часть Capcom Highlights с новостями о Exoprimal, Monster Hunter Now, Monster Hunter Stories и Street Fighter 6.

Каждая часть Capcom Highlights будет длиться примерно 15-20 минут.

В своем объявлении о трансляции Capcom подчеркивает, что игрокам не стоит ожидать новостей о Monster Hunter Wilds, которую анонсировали в конце прошлого года.