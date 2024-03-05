Погружение в мир Capcom: новости о Dragon’s Dogma 2 и многое другое на Capcom Highlights

Издательство Capcom объявило о предстоящем игровом шоу, которое пройдет уже в ближайшие дни. Оно получило название Capcom Highlights. Издатель планирует рассказать об играх, которые в настоящее время находятся в разработке и скоро выйдут, а также о проектах, которые продолжают получать активную поддержку.
Каждая часть Capcom Highlights будет длиться примерно 15-20 минут.
В своем объявлении о трансляции Capcom подчеркивает, что игрокам не стоит ожидать новостей о Monster Hunter Wilds, которую анонсировали в конце прошлого года.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.