Nintendo одержала победу над создателями эмулятора Yuzu: они заплатят 2,4 миллиона долларов компенсации

Юристы студии Nintendo пришли к договоренности с разработчиками эмулятора Nintendo Switch Yuzu — компанией Tropic Haze. В ходе переговоров стороны достигли соглашения о мировом компромиссе, согласно которому Tropic Haze выплатит Nintendo 2,4 миллиона долларов.
Эмулятор с открытым исходным кодом Yuzu и его аналог для консоли 3DS, Citra, будут закрыты, а компании Tropic Haze запрещено будет разрабатывать другие эмуляторы и распространять контент Nintendo. Решение это, по заявлению разработчиков, принято в свете широкого распространения пиратства, которое вредит проектам Nintendo — компания несёт большие убытки.
Суду предстоит утвердить данное мировое соглашение, но, как ожидается, оно будет одобрено, учитывая общее понимание юристов обеих сторон по данному вопросу. Nintendo призвала пользователей Yuzu и Citra к прекращению поддержки эмуляторов и к осознанию важности покупки контента у официальных разработчиков.
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