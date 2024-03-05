Новую "настолку" анонсировала студия Cubicle 7

Новая настольная игра анонсирована студией Cubicle 7 совместно с Fatshark.
Как сообщили на сайте компании, «настолка» будет основана на Warhammer 40,000: Darktide. Ее назвали Darktide: The Card Game. В игре пользователи смогут состязаться и в одиночку, и группой до четырех человек. Им предстоит бороться с опасными врагами, отправленными Инквизитором. В базовой коробке будет свыше 260 карт, шесть полей и другое.
Другие подробности компании пока держит в тайне. Выход новой игры запланирован на лето этого года, однако о точной дате информация отсутствует. Также компания не рассказала, какая стоимость будет у игры.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.