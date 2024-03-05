Новую "настолку" анонсировала студия Cubicle 7

Скоро выйдет новая настольная игра по мотивам Warhammer 40,000: Darktide

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Новая настольная игра анонсирована студией Cubicle 7 совместно с Fatshark.

Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos is licensed under public domain

Как сообщили на сайте компании, «настолка» будет основана на Warhammer 40,000: Darktide. Ее назвали Darktide: The Card Game. В игре пользователи смогут состязаться и в одиночку, и группой до четырех человек. Им предстоит бороться с опасными врагами, отправленными Инквизитором. В базовой коробке будет свыше 260 карт, шесть полей и другое.

Другие подробности компании пока держит в тайне. Выход новой игры запланирован на лето этого года, однако о точной дате информация отсутствует. Также компания не рассказала, какая стоимость будет у игры.