17-летний игрок CS2 удивил пользователей по всему миру своим умением стрелять

Игроки CS2 по всему миру стали фанатами стрельбы 17-летнего киберспортсмена, участника команды Team Spirit Данила donk Крышковеца. Парень уже поставил рекорды которые, как пишут пользователи соцсетей, побить будет практически невозможно.
Геймеру прочат большое будущее. Начало его карьеры сравнили с таковой у снайпера G2 Esports Ильи m0NESY Осипова, который в юности обратил внимание большой аудитории и оправдал все ожидания, которые были на него возложены.
На сайте Cybersport.ru рассказали, что киберспортсмен практически не тренируется перед матчами, также он во время игры использует минимальные настройки графики, чтобы получить максимальный FPS. Еще Крышковец пользуется настройками, которые могут понравиться любителям сыграть с AK-47 и M4A4. С их помощью у игрока получается хорошо контролировать спрей из-за относительно низких показателей чувствительности.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.