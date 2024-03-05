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17-летний игрок CS2 удивил пользователей по всему миру своим умением стрелять

Молодой участник Team Spirit удивил фанатов CS2 по всему миру своей стрельбой

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Видеоигры

Игроки CS2 по всему миру стали фанатами стрельбы 17-летнего киберспортсмена, участника команды Team Spirit Данила donk Крышковеца. Парень уже поставил рекорды которые, как пишут пользователи соцсетей, побить будет практически невозможно.

Молодой участник Team Spirit удивил фанатов CS2 по всему миру своей стрельбой
Фото: scrufa4.com by Interwave Studios is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Геймеру прочат большое будущее. Начало его карьеры сравнили с таковой у снайпера G2 Esports Ильи m0NESY Осипова, который в юности обратил внимание большой аудитории и оправдал все ожидания, которые были на него возложены.

На сайте Cybersport.ru рассказали, что киберспортсмен практически не тренируется перед матчами, также он во время игры использует минимальные настройки графики, чтобы получить максимальный FPS. Еще Крышковец пользуется настройками, которые могут понравиться любителям сыграть с AK-47 и M4A4. С их помощью у игрока получается хорошо контролировать спрей из-за относительно низких показателей чувствительности. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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