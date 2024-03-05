Первый сезон в Suicide Squad: Kill The Justice League будет с Джокером

Джокер появится в Suicide Squad Kill the Justice League

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Персонаж Джокер появится в Suicide Squad Kill the Justice League, первый сезон которой выйдет 28 марта.

Фото: flickr.com by Pat Loika is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В настоящее время нет информации о том, что ждет игроков. Студия Rocksteady только раскрыла подробности на счет того, что первый сезон выйдет под знаком культового персонажа DC, Джокера. Он появится с тематическим окружением, персональным сюжетом и уникальными навыками.

Также стало известно, что игроки смогут выбрать и нового героя Загадочника, суть роли которого пока непонятна. Добавим, что в настоящее время в игре Warner Bros находится 394 пользователя.