Для игры Wo Long: Fallen Dynasty появилась новая демо-версия с дополнительным контентом в Steam

Вышла обновлённая демо-версия Wo Long: Fallen Dynasty

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Новая демо-версия ролевого экшена Wo Long: Fallen Dynasty доступна для скачивания на платформе Steam. Разработчики из студии Team Ninja выпустили обновленную версию демки, которая фактически представляет собой последнее издание игры Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition.

Фото: commons.wikimedia.org by Love Krittaya is licensed under Commons, the free media repository

Новая версия содержит все улучшения, дополнения и исправления технических ошибок, которые были внесены за год после выхода оригинальной версии. Игроки могут лично оценить обновленную оптимизацию и улучшенную визуальную составляющую игры.

Первая демка, выпущенная более года назад, получила много негативных отзывов, но новая версия даёт возможность оценить и игру по новой с учётом всех новшеств.