Команда Cloud9 не вошла в стадию Legends на PGL Major Copenhagen 2024

Коллектив Cloud9 по CS2 не вошел в стадию Elimination (ранее называлась Legends) на PGL Major Copenhagen 2024.
Это произошло по итогам в RMR-турнира. Результаты стали известны когда Valve изменила рейтинг киберспортивных клубов по дисциплине.
Хоть команда и завершила PGL CS2 Major Copenhagen 2024: European RMR B без проигрышей, сборная станет выступать на чемпионате со стадии Opening (ранее называлась Challengers). Valve опубликовала обновленный рейтинг и, исходя из него, коллектив не вошел в первую семерку лучших европейских клубов на профессиональной сцене.
В стадию Elimination вошли клубы: FaZe Clan, Team Spirit, Virtus.pro, Natus Vincere, Team Vitality, MOUZ, Complexity Gaming, и G2 Esports.
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