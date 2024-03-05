Команда Cloud9 не вошла в стадию Legends на PGL Major Copenhagen 2024

Сборная Cloud9 не попала в стадию Legends на PGL Major Copenhagen 2024

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Коллектив Cloud9 по CS2 не вошел в стадию Elimination (ранее называлась Legends) на PGL Major Copenhagen 2024.

Фото: wikimapia by BobAnderson34 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Это произошло по итогам в RMR-турнира. Результаты стали известны когда Valve изменила рейтинг киберспортивных клубов по дисциплине.

Хоть команда и завершила PGL CS2 Major Copenhagen 2024: European RMR B без проигрышей, сборная станет выступать на чемпионате со стадии Opening (ранее называлась Challengers). Valve опубликовала обновленный рейтинг и, исходя из него, коллектив не вошел в первую семерку лучших европейских клубов на профессиональной сцене.

В стадию Elimination вошли клубы: FaZe Clan, Team Spirit, Virtus.pro, Natus Vincere, Team Vitality, MOUZ, Complexity Gaming, и G2 Esports.