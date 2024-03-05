Разработчик Никита Созидар выложил трейлер игры Voin, которую создаёт один

Анонс-трейлер ролевого боевика Voin состоялся накануне. Игра разрабатывается совместно с издательской компанией tinyBuild и независимым одиночным разработчиком Никитой Созидаром. Геймеры окунутся в мрачный фэнтезийный мир Средневековья, где им предстоит столкнуться с ордами монстров, овладеть искусством магии, помочь истребить чуму и сразиться с боссами.
Создатель Никита Созидар поделился, что идея Voin возникла из желания предложить игрокам свободу исследований, глубокую кастомизацию персонажа элементаля и предоставить захватывающий бой от первого лица. Уникальности игре придаёт пиксельный дизайн.
Релиз Voin пока не разглашается, однако тестирование в Steam начнётся уже с 8 марта.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.