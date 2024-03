Разработчик Никита Созидар выложил трейлер игры Voin, которую создаёт один

Your browser does not support the audio element.

Анонс-трейлер ролевого боевика Voin состоялся накануне. Игра разрабатывается совместно с издательской компанией tinyBuild и независимым одиночным разработчиком Никитой Созидаром. Геймеры окунутся в мрачный фэнтезийный мир Средневековья, где им предстоит столкнуться с ордами монстров, овладеть искусством магии, помочь истребить чуму и сразиться с боссами.

Фото: deviantart.com by Danijel on DeviantArt is licensed under Commons, the free media repository