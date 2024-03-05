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Разработчик Никита Созидар выложил трейлер игры Voin, которую создаёт один

Соло-разработчик выложил трейлер своей дебютной игры Voin

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Видеоигры

Анонс-трейлер ролевого боевика Voin состоялся накануне. Игра разрабатывается совместно с издательской компанией tinyBuild и независимым одиночным разработчиком Никитой Созидаром. Геймеры окунутся в мрачный фэнтезийный мир Средневековья, где им предстоит столкнуться с ордами монстров, овладеть искусством магии, помочь истребить чуму и сразиться с боссами.

Соло-разработчик выложил трейлер своей дебютной игры Voin
Фото: deviantart.com by Danijel on DeviantArt is licensed under Commons, the free media repository

Создатель Никита Созидар поделился, что идея Voin возникла из желания предложить игрокам свободу исследований, глубокую кастомизацию персонажа элементаля и предоставить захватывающий бой от первого лица. Уникальности игре придаёт пиксельный дизайн.

Релиз Voin пока не разглашается, однако тестирование в Steam начнётся уже с 8 марта.

VOIN - Official Announcement Trailer
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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