Final Fantasy 7 Rebirth обошла по популярности в Европе и Великобритании Hogwarts Legacy и Helldivers

Недавно вышедший ролевой экшен Final Fantasy 7 Rebirth от Square Enix уже успел завоевать сердца как критиков, так и поклонников. Переработанный сюжет игры, улучшенный геймплей и огромный внутриигровой мир вызвали восторженные отзывы, что повлияло на продажи проекта. Final Fantasy 7 Rebirth стала безоговорочным лидером по прибыли в Европе и Великобритании, опередив даже такие популярные игры, как Hogwarts Legacy и Helldivers.
Хотя пока точные цифры продаж компания Square Enix ещё не разглашает, известно, что игра заняла первые строчки чартов розничной торговли в странах Западной Европы. Final Fantasy 7 Rebirth также показывает отличные результаты на PS5. Она вошла в топ 5 одной из самых продаваемых игр на физических носителях. Цифровые продажи могут быть ещё больше, что делает успех проекта более впечатляющим.
По предварительным оценкам, учитывая ранее успешный релиз Final Fantasy 16, ожидается, что продажи Final Fantasy 7 Rebirth превзойдут своего предшественника. За первые дни после выхода FF16 были проданы три миллиона копий. Официальные данные по цифрам продаж компания Square Enix ещё не опубликовала, но сделает это после завершения всех подсчётов.
Напоминаем, что игра вышла 29 февраля и пока доступна только для консолей PS5.
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