В сети предположили, что Respawn Entertainment работает над новой игрой во вселенной Titanfall

Эксперт из игровой индустрии, Джефф Грабб, поделился информацией о текущих проектах студии Respawn после отмены разработки компанией EA шутера "Звёздные войны". По словам президента EA Лауры Миле, это позволит Respawn сосредоточиться на новых проектах, основанных на большой брендовой библиотеке студии, включая Star Wars Jedi.
Недавно босс Respawn Винс Зампелла сообщил о создании оригинальной IP в студии, с командой под руководством Стива Фукуды. Говоря о новом проекте, Грабб подтвердил, что он находится на стадии разработки.
Слухи о Titanfall 3 по-прежнему актуальны. Грабб отметил, что новый проект Respawn может быть связан с миром Titanfall, но это не будет Titanfall 3. Ранее EA также отменила Titanfall Legends, планировавшуюся игру во вселенной Apex Legends.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.