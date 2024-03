В сети предположили, что Respawn Entertainment работает над новой игрой во вселенной Titanfall

Эксперт из игровой индустрии, Джефф Грабб, поделился информацией о текущих проектах студии Respawn после отмены разработки компанией EA шутера "Звёздные войны". По словам президента EA Лауры Миле, это позволит Respawn сосредоточиться на новых проектах, основанных на большой брендовой библиотеке студии, включая Star Wars Jedi.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA is licensed under Commons, the free media repository