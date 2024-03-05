В сети предположили, что Respawn Entertainment работает над новой игрой во вселенной Titanfall

Журналист Джефф Грабб сообщил, что возможно Respawn Entertainment работает над Titanfall 3

0:52 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Эксперт из игровой индустрии, Джефф Грабб, поделился информацией о текущих проектах студии Respawn после отмены разработки компанией EA шутера "Звёздные войны". По словам президента EA Лауры Миле, это позволит Respawn сосредоточиться на новых проектах, основанных на большой брендовой библиотеке студии, включая Star Wars Jedi.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA is licensed under Commons, the free media repository

Недавно босс Respawn Винс Зампелла сообщил о создании оригинальной IP в студии, с командой под руководством Стива Фукуды. Говоря о новом проекте, Грабб подтвердил, что он находится на стадии разработки.

Слухи о Titanfall 3 по-прежнему актуальны. Грабб отметил, что новый проект Respawn может быть связан с миром Titanfall, но это не будет Titanfall 3. Ранее EA также отменила Titanfall Legends, планировавшуюся игру во вселенной Apex Legends.