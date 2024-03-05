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Разработчики из Funcom сообщили, что в Dune: Awakening не будет "ходьбы по песку"

В Dune: Awakening не будет "ходьбы по песку"

1:32
Видеоигры

Прогулка по планете Арракис, также известной как Дюна, — рискованное занятие. Гигантских песчаных червей привлекает дрожь, вызванная шагами, и они быстро приползают, чтобы проглотить любого, кто ходит по песчаным дюнам.

Поэтому появилась песчаная ходьба — метод передвижения, практикуемый аборигенами Арракиса, известными как фримены. В своем романе "Дюна" Фрэнк Герберт описывает прогулку по песку так, что ваши шаги "звучат как естественное перемещение песка", чтобы не привлечь песчаных червей.

Недавно Джоэл Байлос из Funcom, креативный директор разрабатываемой игры Dune: Awakening сообщил, будет ли песчаная ходьба частью игры, так как она есть в фильмах и в романе.

У нас это было. Но в конечном итоге это было вырезано. Ходьба выглядела нелепо, и из-за этого персонажи ходили очень медленно.

То, что песчаная ходьба была исключена из игры, вероятно, не является большим сюрпризом для тех, кто смотрел фильм "Дюна: Часть первая" 2021 года, в которой это показано всего пару секунд.

Байлос также сказал, что Dune: Awakening изначально планировалось выпустить до выхода Dune: Part One. Чтобы избежать спойлеров к фильму, его создатели попросили не показывать в игре ничего о фрименах. Поэтому долгое время в сюжет игры не включали фрименов в разработку.

Ходьба по песку — не единственные изменения, внесенные Funcom в Дюну, но какие именно, пока не уточняется.

Dune: Awakening – Survive Arrakis Trailer
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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