Мошенники Mogilevich раскрыли свою схему вымогательств: ложная атака

На прошлой неделе группа, представившаяся как Mogilevich, заявила о том, что они успешно проникли в систему Epic Games и похитили 189 Гб данных. Их намерения предполагали продажу украденных материалов. Однако сегодня стало ясно, что это была ложь.
Представитель Mogilevich признался, что они не являются настоящими хакерами. Они объявили о взломе Epic Games, чтобы привлечь внимание начинающих хакеров и предложить им купить несуществующую программу-вымогатель. Клиенты не только потеряли свои деньги, но и отправили скриншоты своих криптокошельков. Эти скриншоты впоследствии использовались для доказательства того, что у мошенников есть доступ к взломанным кошелькам, что принесло им еще больше прибыли.
Кроме того, Mogilevich утверждают, что ранее они смогли выманить 85 тысяч долларов (6,7 миллиона рублей), продав фейковые данные компании DJI неизвестному покупателю.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.