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Мошенники Mogilevich раскрыли свою схему вымогательств: ложная атака

Ложный взлом Epic Games: коварная схема Mogilevich

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На прошлой неделе группа, представившаяся как Mogilevich, заявила о том, что они успешно проникли в систему Epic Games и похитили 189 Гб данных. Их намерения предполагали продажу украденных материалов. Однако сегодня стало ясно, что это была ложь.

Ложный взлом Epic Games: коварная схема Mogilevich
Фото: flickr.com by Blogtrepreneur is licensed under CC BY-SA 2.0

Представитель Mogilevich признался, что они не являются настоящими хакерами. Они объявили о взломе Epic Games, чтобы привлечь внимание начинающих хакеров и предложить им купить несуществующую программу-вымогатель. Клиенты не только потеряли свои деньги, но и отправили скриншоты своих криптокошельков. Эти скриншоты впоследствии использовались для доказательства того, что у мошенников есть доступ к взломанным кошелькам, что принесло им еще больше прибыли.

Кроме того, Mogilevich утверждают, что ранее они смогли выманить 85 тысяч долларов (6,7 миллиона рублей), продав фейковые данные компании DJI неизвестному покупателю.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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