Лучших игроков CS:GO назвал киберспортивный журналист

Данкан Thorin составил список лучших игроков в CS:GO

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Свою версию топа игроков в CS: GO по годам составил британский киберспортивный журналист Данкан Thorin Шилдс. Список он опубликовал в социальных сетях.

Фото: unsplash.com by Caspar Rubin casparrubin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Причем расхождением с вариантом от HLTV. org оказался выбор в 2020-м году- Шилдс назвал сильнейшим Александра s1mple Костылева, а не Матье ZywOo Эрбо.

Журналист высказался о карьере Николы NiKo Ковача — он подчеркнул высокий уровень игры киберспортсмена за последние восьми лет.

"Стабильность NiKo как элитного игрока поистине поразительна. Единственные несколько раз, когда он оказывался ниже десятки сильнейших игроков по итогам года, были связаны с тем, что эти рейтинги оказались безумно искажены",— написал Данкан Thorin Шилдс.

Он добавил, что 8 лет подряд играть на уровне десятки лучших — невероятно.