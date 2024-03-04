ПК-порт Ghost of Tsushima анонсируют в ближайшее время

Eurogamer: Версию Ghost of Tsushima для ПК скоро анонсируют

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5 марта этого года разработчики должны объявить о появлении ПК-порта Ghost of Tsushima. Об этом рассказали журналисты Eurogamer со ссылкой на данные инсайдера. Причем официальной информации о новой версии Ghost of Tsushima не было.

Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos is licensed under public domain

Напомним, что игра впервые появилась 17 июля 2020 года эксклюзивно на PlayStation 4. Через некоторое время авторы выпустили расширенную версию для PlayStation 5. Средняя оценка ее на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 83 балла из 100 от СМИ и 9,2 из 10 от пользователей.

Осенью минувшего года постановщик картины Ghost of Tsushima Чад Стахелски рассказал о том, что работа над сценарием завершена. Он намекнул, что все дело близится к съемками экранизации. Однако Стахелски подробности оставил в тайне, сославшись на забастовку актеров Голливуда. Только сообщил, что ближайшие проекты: "Призрак Цусимы" и "Горец".