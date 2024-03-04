Никита Логинов: "Мы выжали из себя максимум на этом турнире"

Игрок состава SaiNts по Standoff 2 Никита Pronyx Логинов поделился эмоциями после финала "Игр Будущего 2024".
Геймер сказал, что он и его команда приложили все усилия в этом состязании. Также он добавил, что именно то, что они показали на чемпионате, и есть характер настоящих чемпионов и лучшей команды в игре.
"Мы прошли в очередной раз через море проблем и несмотря на это показали отличный результат", — написал киберспортсмен в Telegram.
Еще Никита выразил благодарность всем своим друзьям, участникам состава и фанатам.
"Мы Saints, мы команда, мы семья, мы чемпионы. И мы не устанем это показывать. Мы сделаем все для этого",— заключил геймер.
Добавим, что состав SaiNts проиграли команде Absolute в финале чемпионата. Игра закончилась счетом 0:2. Однако за выступление на чемпионате команда Логинова получила 50 тысяч долларов.
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