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"Мы не воспользовались возможностью", — Себастьян Ceb Дебс рассказал о новой "энергии" в команде

Капитан состава OG по Dota 2 прокомментировал выступление своей команды на чемпионате

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Видеоигры

Капитан команды OG по Dota 2 Себастьян Ceb Дебс поделился эмоциями по поводу выступления на DreamLeague Season 22.

Капитан состава OG по Dota 2 прокомментировал выступление своей команды на чемпионате
Фото: wikimapia by BobAnderson34 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Он рассказал, что присоединение к ростеру керри Энцо Timado Гианоли добавило команде "много энергии".

"Мне кажется, что за весь групповой этап мы проиграли только двум командам. Они перехитрили и переиграли нас. В остальных играх казалось, что для победы у нас было все, однако мы не воспользовались возможностью. Сейчас мы работаем над этим", — поделился киберспортсмен.

По словам Себастьяна, сборная пока привыкает к Timado, который добавляет много энергии в игру.

"Timado из тех игроков, которые требуют, чтобы происходили определенные вещи, и очень громко заявляет об этом", — сказал капитан сборной.

Напомним, что OG одержала победу в Xtreme Gaming на втором групповом этапе DreamLeague Season 22 по Dota 2.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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