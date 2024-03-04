"Мы не воспользовались возможностью", — Себастьян Ceb Дебс рассказал о новой "энергии" в команде

Капитан команды OG по Dota 2 Себастьян Ceb Дебс поделился эмоциями по поводу выступления на DreamLeague Season 22.
Он рассказал, что присоединение к ростеру керри Энцо Timado Гианоли добавило команде "много энергии".
"Мне кажется, что за весь групповой этап мы проиграли только двум командам. Они перехитрили и переиграли нас. В остальных играх казалось, что для победы у нас было все, однако мы не воспользовались возможностью. Сейчас мы работаем над этим", — поделился киберспортсмен.
По словам Себастьяна, сборная пока привыкает к Timado, который добавляет много энергии в игру.
"Timado из тех игроков, которые требуют, чтобы происходили определенные вещи, и очень громко заявляет об этом", — сказал капитан сборной.
Напомним, что OG одержала победу в Xtreme Gaming на втором групповом этапе DreamLeague Season 22 по Dota 2.
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