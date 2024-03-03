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Игра Octopath Traveler исчезла из официального магазина для консолей Nintendo Switch

Из eShop пропала игра Octopath Traveler. Теперь она недоступна для Nintendo Switch

0:52
Видеоигры

Игра Octopath Traveler от компаний Square Enix и Acquire исчезла из магазина Nintendo eShop. Но те пользователи, которые уже купили коды на игру у сторонних продавцов, могут продолжать играть в неё.

Из eShop пропала игра Octopath Traveler. Теперь она недоступна для Nintendo Switch
Фото: nintendo.com by Nintendo is licensed under Commons, the free media repository

По сообщению Gematsu, права на издание игры перешли к Square Enix в конце 2023 года. До этого её издавала Nintendo, но теперь права вернулись обратно к Square Enix. Это может быть связано с планами выпустить игру на других платформах, в том числе для консолей PS, где её пока нет, хотя сиквел уже вышел.

Токийские разработчики из Square Enix известны по таким популярным играм, как Way of the Samurai, Abiba и Tenchu. Студия открылась в 1994 году и на сегодняшний день в штате насчитывается 148 человек, согласно информации на ее сайте.

Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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