Демо-версия новой части сиквела Tribes 3: Rivals выйдет в Steam 12 марта

Компания Prophecy Games опубликовала новость о запуске демо-версии игры Tribes 3: Rivals на платформе Steam 12 марта. В игре геймеров ждут некоторые новшества: реактивные ранцы, спуски на лыжах и классовые войны, а основным режимом станет захват флага. Команды смогут сойтись в битве в формате 7 на 7 или даже 16 на 16.
Игроки смогут выбирать между тяжелыми, средними и лёгкими классами, а также настраивать оружие и способности. В демо-версии пока будет доступно 7 карт.
Системные требования включают процессор Intel i5-4690 или AMD Ryzen 5 1500X, 8 ГБ ОЗУ и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ или Radeon RX 6500XT. Рекомендовано использовать более мощные процессоры и видеокарты. Объем памяти на диске должен быть не менее 10 ГБ.
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