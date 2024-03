Демо-версия новой части сиквела Tribes 3: Rivals выйдет в Steam 12 марта

Компания Prophecy Games опубликовала новость о запуске демо-версии игры Tribes 3: Rivals на платформе Steam 12 марта. В игре геймеров ждут некоторые новшества: реактивные ранцы, спуски на лыжах и классовые войны, а основным режимом станет захват флага. Команды смогут сойтись в битве в формате 7 на 7 или даже 16 на 16.

Фото: flickr.com by Piotr Drabik from Poland is licensed under Commons, the free media repository