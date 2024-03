В кроссовере с картами из Magic: The Gathering в Assassin's Creed появится стог сена

Одной из карт в Magic: The Gathering для кроссовера Assassin's Creed будет стог сена

1:21 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания Wizards of the Coast в скором времени выпустит кроссовер для Assassin's Creed по своей игре Magic: The Gathering. Он выйдет позже, чем кроссовер для Fallout и Final Fantasy. В сети уже было выложено небольшое количество карт для Assassin's Creed.

Фото: commons.wikimedia.org by Bjoertvedt is licensed under Commons, the free media repository

В то время как колоды Fallout предназначены специально для использования в формате Commander, карты для Assassin's Creed будут доступны в стартовом наборе, предназначенном для начинающих, который состоит из двух готовых колод и специальных бустеров под названием "beyond boosters". Самое забавное, что одной из карт оказался "стог сена".

За две маны он позволяет постепенно использовать карту, делая её недоступной до следующего использования. Как обычно в Assassin's Creed, "стог сена" — это обыкновенная деревянная тележка с сушёной травой, в которой можно укрыться. Другие тематически подходящие карты, взятые непосредственно из игр, включают Эцио, Клинок возмездия, легендарное существо 5/5 со смертельным прикосновением и версию Леонардо да Винчи, который усиливает ваши топтеры, а также превращает случайные артефакты в ещё большее количество топтеров.

Некоторые из карт в наборе получают демонстрационную обработку "коридора памяти" с персонажами, представленными на бледном фоне загрузочного экрана в Анимусе.