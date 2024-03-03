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Dragon Ball Xenoverse 2 появится на PlayStation 5 и Xbox Series X/S в мае 2024

Dragon Ball Xenoverse 2 выходит на новых консолях

0:55
Видеоигры

Компании Bandai Namco и Dimps сообщили дату релиза Dragon Ball Xenoverse 2 на новых консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S - 24 мая. Теперь владельцы версий игры для PlayStation 4 и Xbox One смогут обновить свою копию до нынешнего поколения консолей, сохранив все сохранения.

Dragon Ball Xenoverse 2 выходит на новых консолях
Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos is licensed under Commons, the free media repository

Также уточняется, что процедура их переноса с предыдущих консолей на устройства нового поколения будет более сложной задачей, и все инструкции обязательно выложат позже.

Dragon Ball Xenoverse 2 выходит на новых платформах уже 8 лет, но Bandai Namco продолжает радовать поклонников франшизы Dragon Ball новыми играми. Сейчас издатель вместе с разработчиком Spike Chunsoft создают игру по серии Dragon Ball Tenkaichi Budokai, которая получила название Dragon Ball Sparking! Zero.

Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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