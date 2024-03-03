Dragon Ball Xenoverse 2 появится на PlayStation 5 и Xbox Series X/S в мае 2024

Компании Bandai Namco и Dimps сообщили дату релиза Dragon Ball Xenoverse 2 на новых консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S - 24 мая. Теперь владельцы версий игры для PlayStation 4 и Xbox One смогут обновить свою копию до нынешнего поколения консолей, сохранив все сохранения.
Также уточняется, что процедура их переноса с предыдущих консолей на устройства нового поколения будет более сложной задачей, и все инструкции обязательно выложат позже.
Dragon Ball Xenoverse 2 выходит на новых платформах уже 8 лет, но Bandai Namco продолжает радовать поклонников франшизы Dragon Ball новыми играми. Сейчас издатель вместе с разработчиком Spike Chunsoft создают игру по серии Dragon Ball Tenkaichi Budokai, которая получила название Dragon Ball Sparking! Zero.
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