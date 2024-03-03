Очередное обновление игры Suicide Squad: Kill the Justice League отложено на неопределённый срок

Поклонникам Suicide Squad: Kill the Justice League придётся подождать немного дольше следующее обновление игры.
Запущенная в феврале 2024 года игра Suicide Squad столкнулась с рядом трудностей. Задержки и утечки информации вызвали негативные отзывы ещё до её выпуска. По заявлению издателя Warner Bros., продажи игры оставляют желать лучшего.
Из-за необходимости тестирования новых обновлений, их выпуск будет задержан на неопределённый срок. Предыдущий патч для игры содержал ошибку, препятствующую прогрессу для определенных игроков.
Мартовские праздники в России всегда ассоциируются с непредсказуемой погодой: то тепло и солнечно, то внезапные снегопады и метели.