Очередное обновление игры Suicide Squad: Kill the Justice League отложено на неопределённый срок

Обновление игры Suicide Squad: Kill the Justice League не выйдет

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Поклонникам Suicide Squad: Kill the Justice League придётся подождать немного дольше следующее обновление игры.

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Запущенная в феврале 2024 года игра Suicide Squad столкнулась с рядом трудностей. Задержки и утечки информации вызвали негативные отзывы ещё до её выпуска. По заявлению издателя Warner Bros., продажи игры оставляют желать лучшего.

Из-за необходимости тестирования новых обновлений, их выпуск будет задержан на неопределённый срок. Предыдущий патч для игры содержал ошибку, препятствующую прогрессу для определенных игроков.