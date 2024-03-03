В Steam появилась демка забавной японской игры Pull Stay похожей на игру "Как достать соседа"

Демо-версия японской абсурдной фарсовой игры Pull Stay вышла в Steam.
В игре Pull Stay, представляющей собой сплав beat 'em up и tower defense, вам придётся стать автономным роботом Робо, чья работа заключается в том, чтобы не давать людям беспокоить его хозяина-интроверта Сусуму. Игроку нужно строить защиту и участвовать в классических битвах beat 'em up.
В качестве средств защиты от людей предлагаются следующие вещи:
Демка Pull Stay уже вышла на платформе Steam. До 4 марта на игру действует скидка 10%.
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