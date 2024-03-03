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В Steam появилась демка забавной японской игры Pull Stay похожей на игру "Как достать соседа"

"Как достать соседа" по-японски: в Steam вышла демо-версия Pull Stay

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Видеоигры

Демо-версия японской абсурдной фарсовой игры Pull Stay вышла в Steam.

"Как достать соседа" по-японски: в Steam вышла демо-версия Pull Stay
Фото: commons.wikimedia.org by Manfred Werner - Tsui is licensed under Commons, the free media repository

В игре Pull Stay, представляющей собой сплав beat 'em up и tower defense, вам придётся стать автономным роботом Робо, чья работа заключается в том, чтобы не давать людям беспокоить его хозяина-интроверта Сусуму. Игроку нужно строить защиту и участвовать в классических битвах beat 'em up.

В качестве средств защиты от людей предлагаются следующие вещи:

  • подпружиненная пусковая установка для пирога
  • робот-взбивальщик
  • гигантский тюбик от зубной пасты
  • арбузная базука
  • резиновый утёнок

Демка Pull Stay уже вышла на платформе Steam. До 4 марта на игру действует скидка 10%.

Pull Stay Early Access Trailer : Japanese Comedic Beat 'em up + Tower Defense
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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