В Steam появилась демка забавной японской игры Pull Stay похожей на игру "Как достать соседа"

"Как достать соседа" по-японски: в Steam вышла демо-версия Pull Stay

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Демо-версия японской абсурдной фарсовой игры Pull Stay вышла в Steam.

Фото: commons.wikimedia.org by Manfred Werner - Tsui is licensed under Commons, the free media repository

В игре Pull Stay, представляющей собой сплав beat 'em up и tower defense, вам придётся стать автономным роботом Робо, чья работа заключается в том, чтобы не давать людям беспокоить его хозяина-интроверта Сусуму. Игроку нужно строить защиту и участвовать в классических битвах beat 'em up.

В качестве средств защиты от людей предлагаются следующие вещи:

подпружиненная пусковая установка для пирога

робот-взбивальщик

гигантский тюбик от зубной пасты

арбузная базука

резиновый утёнок

Демка Pull Stay уже вышла на платформе Steam. До 4 марта на игру действует скидка 10%.

Pull Stay Early Access Trailer : Japanese Comedic Beat 'em up + Tower Defense