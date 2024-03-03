Разработчики Call of Duty подтвердили, что готовится выход кроссовера по Warhammer 40,000

В Call of Duty скоро появится кроссовер по Warhammer 40,000

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Разработчики Call of Duty заявили в одной из соц. сетей, что скоро всё же выйдет кроссовер по вселенной Warhammer 40,000 в Warzone и Modern Warfare 3.

Фото: defenseimagery.mil by Tech. Sgt. David McLeod is licensed under Commons, the free media repository

Ожидаются скины на Адептус Астартес, Адепте Сороритас и Астра Милитарум, а также на сверхчеловеческих космических десантников с сёстрами битвы.

Стоит упомянуть, что это далеко не первый кроссовер Call of Duty. CoD уже наслаждался кросс-брендинговыми упражнениями с участием Tomb Raider, The Boys, Годзиллы и Кинг-Конга, Diablo, Spawn, Evil Dead, знаменитой певицей Ники Минаж и многими другими персонажами.

Официальная дата выхода кроссовера не была объявлена. Предполагается, что он может появиться во время предстоящего обновления 2 сезона Reloaded.