Примерьте на себя роль кошачьего бога в космосе и постройте планеты, размещая плитки в Nekokami

Милая игра Nekokami с котиками в космосе уже доступна в Steam

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Сюжет Nekokami разворачивается в далёком будущем, где вселенной правят фантастические кошки-учёные.

Фото: joyfulnoiserecordings.com by Joyful Noise Recordings is licensed under Commons, the free media repository

В выпущенной на данный момент демо-версии под названием Nekokami: Internship, игроки примерят на себя роли слуг духов, создающих миры. В демке примерно три-четыре часа игрового процесса, начиная с очень простых миров с предсказуемыми поворотами и заканчивая несколькими более сложными тестами на знания. Nekokami может вполне заинтересовать поклонников игр с расстановками плиток, таких как Dorfromantik.

Игра создана инди-студией Rocket-in-Bottle, базирующейся в Фукуоке в Японии. Это будет их первый релиз. Студия намерена специализироваться на "маленьких и красивых играх для PC/ Steam Deck". Их философия дизайна, похоже, подчеркивает идею "маленького, но замечательного".

Вы можете найти бесплатную демо-версию Nekokami: Internship в Steam.