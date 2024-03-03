Релиз небесного боевика-рогалика Sancticide состоится в 2025 года

Компании Red Square Games и Sylen Studio объединили свои силы для создания боевика с элементами roguelike под названием Sancticide. В этой игре геймерам предстоит стать свидетелями библейского Апокалипсиса, истреблять грешников и противостоять различным порокам.
По сюжету героем будет мытарь Иезекиль, который отправится исполнять важную миссию, испытывая при этом скорбь и угрызения совести. Он будет вынужден сражаться с грешниками и противостоять сатане.
Одной из особенностей Sancticide станет концепция, где игрокам необходимо учитывать небесное одобрение при выборе снаряжения, установлении отношений с другими персонажами и даже выбор некоторых мест. В сражениях с врагами герой сможет использовать супер-способности.
Sancticide планируется к выпуску на ПК в 2025 году.
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