Покерная игра Balatro подвергалась возрастным ограничениям из-за возможной азартности

Balatro подвергалась возрастным ограничениям

1:00 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Покерная игра Balatro исчезла из продажи в некоторых магазинах. Причиной этого стало внезапное изменение возрастного рейтинга. Игра, которая изначально имела рейтинг 3+, внезапно получила рейтинг 18+. Это решение было обосновано тем, что в игре присутствуют сцены азартных игр и материалы, связанные с ними.

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Создатель игры, компания LocalThunk, заявляет, что это ошибка. Они утверждают, что в игре нет элементов азартных игр и Balatro никогда не предназначалась для азартных игр. Издатель признал, что ранее высказывал свои сомнения по поводу возможного изменения рейтинга из-за ассоциаций с азартными играми. Однако рейтинговая комиссия заверила, что не находит в игре такого контента.

В настоящее время игра Balatro доступна на ПК, а проблемы из-за возрастной аудитории касаются в основном владельцев консолей. Издатели обещают скоро решить вопрос с ограничениями и просят игроков оставаться терпеливыми.